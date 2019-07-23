Son Dakika Haberleri: Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
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Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te

40 dakika önce

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh'i kadrosuna kattı.

Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te, System.String[]
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İsveçli Alagie Sosseh, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 33 yaşındaki santrfor, 1.89'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Gambiya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:02 Kaynak: AA
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