Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
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Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:02 Kaynak: AA
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük
, Gambiya
asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İsveçli Alagie Sosseh, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 33 yaşındaki santrfor, 1.89'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.
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