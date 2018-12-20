Adıyaman
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Alagöz, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, göreve geldiği günden bu yana yürüttükleri faaliyetleri, yatırımları ve projeleri anlattı, soruları yanıtladı.
Gazetecilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alagöz, "Rabbim inşallah hep beraber ilimizde ve ülkemizde çocuklarımıza hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder." dedi.
"Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu"na değinen Alagöz, Adıyaman'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 46 bağımsız anaokulu, 428 ilkokul, 208 ortaokul, 100 lise ve dengi okul olmak üzere toplam 782 resmi ve özel okulda eğitim-öğretim yapıldığını kaydetti.