"Alakent Kilisesi: Myra'da Bir Bizans Yapısı (12. – 13. Yüzyıllar)" başlıklı kitap, 2010-2013 yılları arasında Antalya'nın Demre İlçesi'nde bulunan Myra Antik Kenti'nin Roma dönemi tiyatrosuna 250 metre uzaklıkta bulunan bir orta Bizans dönemi kilisesinin kazısından restorasyonuna kadar olan tüm aşamalarını ele alıyor. GABAM Direktörü Engin Akyürek'in editörlüğünü yaptığı kitap, Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları'nın satış noktalarından ve Pandora Kitapevi'nde satışa sunulacak.

Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi'nin (GABAM) ilk kitabı raflardaki yerini aldı. GABAM Direktörü Engin Akyürek'in editörlüğünü yaptığı "Alakent Kilisesi: Myra'da Bir Bizans Yapısı (12. – 13. Yüzyıllar)" başlıklı kitabın yazarları arasında Nevzat Çevik, Ayça Tiryaki, Nilay Çorağan, Özgü Çömezoğlu Uzbek, Hüseyin Sami Öztürk, Christof Schuler, Sebahattin Küçük yer alıyor. Türkçe ve İngilizce iki ayrı cilt olarak yayımlanacak olan kitabın çevirisi ise Yiğit Adam tarafından yapıldı. Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları'nın satış noktalarından ve Pandora Kitabevi'nden temin edilebilecek.

Demre'nin Alakent Mahallesi'nde bulunan, varlığı arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından uzun süredir bilinmekte olan bu küçük Bizans kilisesi Myra – Andriake Kazıları kapsamında yürütülen bir kazı çalışması sonucu gün ışığına çıkarıldı. Yapının yüzyıllar boyunca 5 metrelik alüvyon dolgunun altında kalmış olması, duvar resimlerinden çatı kiremitlerine, cephe süslemelerinden devşirme malzemelere kadar birçok öğeye yerinde ve iyi durumda korunmuş olarak ulaşılmasını sağladı.

Editörlüğünü GABAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Engin Akyürek'in yaptığı kitapta, Myra – Andriake Kazıları başkanı Nevzat Çevik'in "Kazının Öyküsü", Engin Akyürek'in "Myra: Likya'nın Metropolisi", "Alakent Kilisesi: Konumu ve Mimarisi" ve "Değerlendirme", Ayça Tiryaki'nin "Mimari Plastik", Nilay Çorağan'ın "Duvar Resimleri", Özgü Çömezoğlu Uzbek'in "Seramik Buluntular" ve "Mezarlar", Hüseyin Sami Öztürk ile Christof Schuler'in "Yazıtlar" ve Sebahattin Küçük'ün "Koruma Çalışmaları" başlıklı yazıları yer alıyor.