Alakır'da kamera krizi - Son Dakika

Alakır'da kamera krizi

20.04.2021 11:42
Alakır'da kamera krizi, System.String[]

ANTALYA Kumluca'daki Alakır Vadisi'nde, HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve toprak evlerinin hemen yanındaki arazi kazılıp, yer altı su kaynağı HES şirketi tarafından kesilerek 116 gün susuz kalan ve mahkeme kararıyla suya yeniden kavuşan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti ile...

ANTALYA Kumluca'daki Alakır Vadisi'nde, HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve toprak evlerinin hemen yanındaki arazi kazılıp, yer altı su kaynağı HES şirketi tarafından kesilerek 116 gün susuz kalan ve mahkeme kararıyla suya yeniden kavuşan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti ile şirket arasında, bu kez kamera krizi yaşanıyor. Evlerinin yanındaki silah sesleri üzerine arazilerinin belirli noktalarına kurdurdukları kameralara karşı, daha önce yönü düzeltilen şirket kameralarından birinin yine kendilerine karşı çevrildiğini öne süren çift, bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından kameranın yönünün düzeltildiğini söyleyen çift, destek verenlere teşekkür etti.

Kumluca ilçesinde, Beydağları'nın zirvesinden doğup, Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne 18 yıl önce yerleşen Tuğba Günal- Birhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Çiftin sürdürdüğü hukuki mücadele sonucu 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (ikincil) ve 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (üçüncül)' ilan edildi. Bu karar sonrası 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.

SU KAYNAKLARI KESİLDİİstanbul'dan ayrılıp, Alakır Vadisi'nde nehre yakın arazi satın alarak 18 yıl önce çadırda, ardından 'Yuva' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin HES'lerle mücadelesi devam ediyor. 2017 yılı sonlarında çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi,  enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alınıp, arazilerine yer altından giden su kaynağı kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi. Yönü değiştirilen su kaynağı, şirketin satın aldığı evlerinin ön kısmındaki diğer arazinin yanında bulunan hayrat ve arazideki havuza yönlendirildi.116 GÜN SUSUZ KALDILARBu olay sonrası susuz kalan çift, 116 gün boyunca 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayat mücadelesi verdi. Çift, su hakkı nedeniyle dava açtı. Mahkeme bilirkişi heyeti, suyun kaynağının çifte ait araziden geçtiği, kepçeyle kazılma işlemi sonrasında yönünün değiştirildiği ve hayrata bağlandığını belirten rapor hazırladı. Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu üzerine ihtiyati tedbir talebiyle 'suya el atmanın önlenmesi' suçlamasıyla açılan davada verdiği ara kararla doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi.MAHKEME SUYA MÜDAHALEYİ DURDURDUKumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Aralık 2019 tarihli duruşmada ise suyun çifte ait olduğuna karar verdi. Mahkeme heyeti, belirtilen suyun özel su olduğunun tespitiyle davalının suya baki müdahalesinin menine karar verdi. Mahkeme, dava konusu suyun çiftin özel mülkü olduğunun tespitiyle davalının bu özel suya müdahalesini haksız buldu ve müdahalenin sona erdirilmesine hükmetti.MAHKEME KARARIYLA HAYRATTAN SU BAĞLANDIMahkemenin kararı doğrultusunda çifte, 2 Şubat 2018'den itibaren su verilmeye başlandı. Bu süreçte, evlerinin yakınında, geceleri zaman zaman silah seslerinin duyulması üzerine çift, arazilerinin bazı noktalarına gece görüşlü kameralar kurdurdu. Tuğba Gürkan - Birhan Erkutlu çifti, şirketin de kameralarını kendilerine doğru çevirdiğine dair paylaşımda bulunarak, "Hemen girişimizdeki araziyi satın alıp, asırlık meşeleri keserek bir direğe yerleştirdikleri kameraları yaşam alanımıza doğru yönlendiren şirket, şikayetlerimiz sonucunda kameraların yönünü değiştirmişti. Şirket, kameraların birini tekrar girişimize doğru yönlendirdi. Bu son gelişmeyle birlikte yine gerekli girişimlerde bulunacağız. Tüm bu tehdit ve tacizler tek bir dosyada toplanıp şirket sahibi ile ilgili derhal soruşturma açılmalı. Yoksa bu mafyavari tehdit ve tacizler artarak devam edecektir" dedi.KAMERA DÜZELTİLDİ

Paylaşımın ardından kameranın yönünün düzeltildiğini belirten çift,  "HES'çi şirket yaşam alanımıza doğru yönelttiği kamerasını şikayetlerimizden sonra tekrar kendi arazisine çevirdi. Süreçte destek olan tüm can dostlarına teşekkürler" açıklamasını yaptı.


Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi
Alakır'da kamera krizi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alakır'da kamera krizi - Son Dakika


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