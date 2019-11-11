Son Dakika Haberleri: Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
Son Dakika Güncel Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde fidan dikme etkinliğine Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden Alaköprü Barajı da dahil edildi.

Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde fidan dikme etkinliğine Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden Alaköprü Barajı da dahil edildi.

Alaköprü Barajı'nda yamacında yapılan fidan dikme etkinliğine Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Gültekin, Anamur'da 3 farklı noktada projeye katıldıklarını belirterek, "Alaköprü Barajı'nın hemen yamacındayız ve buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su gönderirken bir yandan da yamaçlarını ağaçlandırarak ilçeye, yeşilliğe ve doğal zenginliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bu ağaçlar daha çoğalır ve daha çok yeşil örtü oluşur" dedi.

Öğrenciler, yanlarında getirdikleri su mataraları ile diktikleri fidanlara can suyu verdi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Alaköprü Barajı, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
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