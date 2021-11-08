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Alakova Mahallesi'nin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluştu - Son Dakika

Alakova Mahallesi'nin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluştu

08.11.2021 13:46
Alakova Mahallesi'nin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluştu

Asfaltlama, altyapı, bordür-parke ve yeni yollar noktasında en bereketli yıllarından birini yaşayan Meram'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tüm bu alanlarda yüksek tempoda bir çalışma sergileyen Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alakova Mahallesi'nin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluşturdu.

Tüm yıl boyunca Meram'ın onlarca farklı noktasında aynı anda asfaltlama, altyapı, bordür-parke, asfalt yama ve yol açmaçalışmalarını yürüten Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğukların kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde çalışmalarına iyiden iyiye hız verdi. Ekipler, bu çerçevede Alakova Mahallesi'nin 9 sokağında yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.Toplam bin 382 metre uzunluğu bulunan sokaklarda yaklaşık on bin metrekarelik bir alan asfaltlandı. 2 bin 347 ton asfaltın seriminin yapıldığı çalışmalarda ayrıca 2 bin 796 ton PMT, 90 ton da bitüm kullanıldı.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER YILI HEDEFLERİMİZİN BİRKAÇ ADIM ÖTESİNDE TAMAMLIYORUZ"

Yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada hizmette kalite ve eşitlikten en küçük taviz vermeden çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılından bu yana önlerine koydukları her hedefi birkaç adım ötesinde yılı tamamladıklarına vurgu yaptı.

Meram'ın asfaltlama noktasında da önceki yıllarda olduğu gibi bereketli bir yıl geçirdiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yıl da belirlediğimiz asfaltlama planlamalarımızın çok ötesinde bir sezon geçirdik. Ancak, 'planlamamızı gerçekleştirdik, bazı şeyleri de gelecek sezona bırakalım' demiyoruz. Havaların elverişli olmasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yapabildiğimiz kadar çok çalışma ortaya koyarak, hemşehrilerimizin kışı en güzel bir şekilde geçirmelerini arzuluyoruz"

"9 SOKAKTA ASFALT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

Başkan Kavuş Alakova Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verirken, "Alakova Mahallemizin 9 sokağında sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Havalar soğumadan orayı da konforlu bir ulaşıma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi aynı anda 9 sokakta yapılan çalışmalar bölgede yaşayanlar için bir süreliğine rahatsızlık verici olabiliyor. Bu noktada gösterdikleri sabır için bu sokaklarda yaşayanlara teşekkür ediyorum. Tüm bunlar hemşehrilerimizin rahat ve konforlu bir ulaşım olanağına kavuşabilmeleri için. Hava şartları izin verdiği müddetçe de başta asfaltlama olmak üzere çalışmalarımıza ara vermeden ve hız kesmeden devam edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini arzu ediyorum. Sokaklar yeni çehreleriyle bölge halkına hayırlı olsun."

Fen İşleri Müdürlüğü, Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alakova Mahallesi'nin 9 sokağını daha sıcak asfalt ile buluştu - Son Dakika


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