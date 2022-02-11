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"Alamanya: Gurbet Türküleri" konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu - Son Dakika

"Alamanya: Gurbet Türküleri" konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu

11.02.2022 12:13
"Alamanya: Gurbet Türküleri" konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu

İş Sanat'ın hazırladığı "Alamanya: Gurbet Türküleri" başlıklı konser, İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İş Sanat'ın hazırladığı "Alamanya: Gurbet Türküleri" başlıklı konser, İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan "gurbetçi" lakabıyla bilinen Gülcan Opel, "Gurbet Treni" ve "Derdim Çoktur Hangisine Yanayım" türkülerini seslendirdi.

Gösterimde aynı zamanda sosyal medya hesabı Diaspora Türk'ün uzun yılların birikimiyle gurbetçilerin hikayelerini derleyerek oluşturduğu metinler, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol tarafından seslendirildi.

Gecede bağlama ustası Coşkun Karademir'in derlediği "Kara Tren Gelmez Ola", "Gurbette Ömrüm Geçecek", "Yarim Almanya'yı Mesken mi Tuttun?" eserlerinin de bulunduğu gurbet türkülerini Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir söyledi.

Solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer aldı.

Konser, 1 Mart'ta İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilecek.

Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu
Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu

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İş Kuleleri, Konser, Opel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Alamanya: Gurbet Türküleri' konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu - Son Dakika


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