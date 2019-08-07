Son Dakika Haberleri: Alamos Gold'dan Kaz Dağları açıklaması: Siyanürün çevreye sızması mümkün değil
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Alamos Gold'dan Kaz Dağları açıklaması: Siyanürün çevreye sızması mümkün değil

16 dakika önce

Kaz Dağları'nda devam eden ağaç kesimi ve madencilik faaliyetleri tartışmalarının merkezindeki Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold'un tepe yöneticisi John McCluskey'den açıklama geldi. McCluskey, siyanürün göstericilerin korktuğu gibi bir sızıntıya sebep olmasının imkansız olduğu söyledi

Alamos Gold'dan Kaz Dağları açıklaması: Siyanürün çevreye sızması mümkün değil, System.String[]
Kaz Dağları'nda devam eden ağaç kesimi ve madencilik faaliyetleri tartışmalarının merkezindeki Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold'un tepe yöneticisi John McCluskey'den açıklama geldi. McCluskey, siyanürün göstericilerin korktuğu gibi bir sızıntıya sebep olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Çanakkale'nin Kirazlı mevkiinde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi Alamos Gold şirketini beyan ettiğinden daha fazla ağaç kesmekle ve altın arama-çıkarma çalışmalarında kullanılan siyanür sebebiyle bölgedeki suyu kirletmekle suçladı.
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Kaz Dağları, Madencilik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:41 
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