Alan: "Artık Minik Yavrularımızın Ayağı Toprağa Basacak"

AK Parti Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçim koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan program doğrultusunda Zonguldak'ı karış karış gezmeye devam ediyor.

AK Parti Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçim koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan program doğrultusunda Zonguldak'ı karış karış gezmeye devam ediyor.



Gün içinde bir çok programa iştirak eden Doktor Alan ve Belediye meclis üyeleri vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştı. Alan'ın mahalle toplantısı vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle adeta mitinge dönerken Alan çocuklar ile de yakından ilgilendi. AK Partili Ömer Selim Alan açıklamasında, "31 Mart'a 16 gün kaldı. Artık son viraja girdik sayılır. Biz hedefe odaklandığımız için bizi hedef alan açıklamalar ile de pek ilgilenmiyoruz. Artık birebir görüşmeler ile vatandaşlarımıza projelerimizi anlatıyoruz. Gönül belediyeciliği için gönlümüzden geçenleri, aklımızdan geçenleri vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Tabi şehrimize nefes aldıracak projeleri anlatırken yavrularımıza, gençlerimize geleceği parlak bir Zonguldak hazırlamak için de çaba sarf ediyoruz. Aile mefhumuna çok önem vermemizden dolayı vatandaşlarımızın aileleri ile daha çok vakit geçirebilecekleri projeler tasarladık. Artık minik yavrularımızın ayağı toprağa basacak, toprakla temas edecek projeler yapacakken beton mimariyi en aza indirerek daha sağlıklı yapılar yapacağız. Biz yavrularımıza daha sağlıklı, güzel ve parlak bir Zonguldak bırakmak istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

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