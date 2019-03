Alan, Balıkçı Esnafıyla Buluştu: "'yıkın Beni de Kurtarırsınız' Diyen Zihniyete Gereğini Yapın"

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı adayı Dr. Ömer Selim Alan, Liman Caddesi'nde balıkçı esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı adayı Dr. Ömer Selim Alan, Liman Caddesi'nde balıkçı esnafı ile bir araya geldi. Alan, "Mevcut görevdeyken 5 sene yapmayanlar, yapacağım diye taahhüt verdiği zaman çok inandırıcı olmuyor. 10 senedir görevdeler. Ama siz bize bir tane kamelya yapmadınız gölgesinde dinlenelim. Bir çeşme yapmadınız su içip Allah razı olsun diyelim. Yapmadılar, yapmaya da niyetleri yok. Yapan o zaman yapardı" diye konuştu.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Liman Caddesi'nde balıkçı esnafı ile bir araya geldi.



Bir süre önce yıkılan balıkçı barınaklarıyla ilgili vatandaşlarla görüşen Alan, vatandaşların derdini dinledi.



"Bu işi çözecek olan belediyedir"



Barınaklar ile ilgili konuşan Zeki Tosun, "Sonuçta burada arkadaşlarımızın bir talepleri var. Barınma sorunu var. Bununla ilgili biz ne yapabiliriz. Onu konuşacağız. Adayımız burada. Biz bu limanın içinin balıkçılar için barınak olacak pozisyon nedir ne değildir, yasal durumu nedir yetkililerle görüşerek, bant güzelleştirilebilir. Altında veya üstünde ne yapılacaksa ne tarafa yapılacaksa yapılacak bir şey varsa yapılır. Bu işi esas planlayacak olan da valilikler değil belediyelerdir. Bu işi çözecek olan belediyedir. Etkili, yetkili belediyedir. Bu iş çözülmeyecek iş değildir. Bakılır ve çözüm yolu bulunabilir" diye ifade etti.



"Ortak bir fikirde buluşup onu hayata geçirmek lazım"



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise "Bütün iş kollarında çalışan, üreten herkesi bir araya getirip onların fikirlerini alıp, düşüncesini alıp ondan sonra ne yapılacaksa; yapılması lazım. Benim düşüncem, fikrim Ömer Selim Alan arkadaşımız belediye başkanı oldu. Balıkçı camiasını bir araya toplayıp, öneriler, tavsiyeler nedir? Ne yapılması gerekiyor? Ortak bir fikirde buluşup onu hayata geçirmek lazım. Bu şehri yöneten yerel yönetimlerdir. Belediyedir. Belediye taşın altına elini koymazsa valilik, mülki amir, emniyet güçleriyle yıkın, takın, sökün, yapın bunları derler. Onun için belediye şimdiye kadar bu işin hiçbir yerinde olmadı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunları geçelim. Bundan sonraki süreçte bir mevzuyu konuşuyoruz burada. Ömer Selim Alan belediye başkanı seçilmeli ki bizde bu sorunu çözebilmeliyiz. Merkezi hükumetle, yerel yönetimlerle birlikte olmalıyız. Ne yapılıp, edileceği hangi iş olursa olsun muhataplarıyla oturulup konuşularak öyle bir çözüm bulunması lazım. Yani belediye başkanı muhataplarını çağıracak. Burasıyla ilgili yapılması gereken makul ve mantıklı proje ne ise onu hayata geçirmek lazım. Ben ticari camiadan gelen bir insanım. Ben hiçbir zaman ticaret yapan insanların mağdur olmasını asla ve asla istemem. Hatta onların daha iyi şartlarda ticaret yapması, daha çok para kazanması, daha rahat olması konusunda ben taşın altına elini koymak isteyen insanlardan birisiyim. O yüzden burada açıkçası siyaset yapıyoruz, seçime az bir zaman kaldı. Siz ne yapacaksınız bakayım, onu söyleyin de biz de ona göre size destek veririz'in ötesinde valla 10 yıldır bu şehri yönetenler yönetiyor. A, B, C partili hiç önemli değil. Yıkılan yerlerin yerine daha modern yapılar yapılıp o bölgenin, alanın gezi yolu oluşumu konusunda neler yapılabilir onunla ilgili projeyi üretecek olan belediye başkanı, belediye, hayata geçirilmesi konusunda da çaba sarf edecek olan da merkezi hükumettir. Biz de alırız başkanımızın projelerini gerekli yerlere iletiriz. Yapılması konusunda çaba sarf ederiz. Şimdi bir süreç yaşıyoruz. Destek verirseniz, katkı verirseniz biz de buradayız. Dersiniz ki siyasi düşüncemiz şudur budur bu soruna çözüm bulacak olan merciler şunlardır ona da saygı duyarız. Ama şunu bilmenizi istiyoruz. Ticaret yapan, taksici esnafından tutun balıkçısı, mobilyacısına kadar bütün sektörlerde arkadaşlarımızın sorunları sıkıntıları var. Bunları bir an evvel çözmemiz lazım. İnsanımız mutlu olsun" diye ifade etti.



"Yapacaksak yine biz yapacağız"



Zonguldak'ta güzel havada vatandaşların nefes alabileceği mekanın liman arkası olduğunu aktaran AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, 1 Nisan'dan sonra Kızlar Plajı, Karaelmas Kentpark, Orta Kapuz Plajı gibi projelerle vatandaşların daha çok vakit geçireceği alanlar ve mekanlar olacağını aktardı.



Balıkçı esnafının da sorununu dinleyen Ömer Selim Alan yıkılan barınaklarla ilgili de şöyle dedi:



"Hava güzel olduğu zaman insanımızın nefes alabileceği tek yer liman arkası. Ben 39 yaşında doğma büyüme bir Zonguldaklı olarak benim şu an aday olarak tek derdim Zonguldak. Burası bu işin önemli bir parçası. Ama biz önce Zonguldak genelini düşünmek zorundayız. Siyaset yapıyoruz benim eleştirmek çok tarzım değil. Ama kime gitsek, hep şikayet geliyor. Vatandaştan gelen en büyük şikayet yollar. 100 kişinin 99'u hocam bu yolları düzeltin diyor. Bu gün 106 gün oldu. Bütün teşkilatlarımızla sahadayız. 19 mahallemiz, yollarımız, STK'larımızı kurumlarımızı geziyoruz. Burada hepimizin siyasi görüşü farklı olabilir. CHP'li, MHP'li, AK Parti'li veya hiçbir siyasi görüşü olmayan vatandaşlarımız var. Biz hepsinin görüşüne saygılıyız. Eğer çözüm istiyorsak kenetlenmek zorundayız. Bizim ortak paydamız Zonguldak. Zonguldak bizim memleketimiz. Bu saatten sonra gidecek yerimiz yok. Hepimiz Zonguldak'ın iyiliğini istiyoruz. Bakın biz istiyoruz ki 1 Nisan'da Zonguldak kazansın. Açık ve net söylüyorum. Varsa siz de bana söyleyin. Hemşerilerime soruyorum. Acaba biz mi gözden kaçırdık. Son 10 yıldır bizi CHP'li belediye yönetiyor. Bir tane eseri var mı? Hepimizin istifade ettiği, faydalandığı, yaşlısı, genci Allah razı olsun bunu da yapmış şehrimize de vatandaşımıza fayda sağladı dediği bir eser var mı? Yok. O zaman değişim vakti gelmiş geçmiş. Gelin 10 yıldır beraber kaybettik. Bu sefer beraber kazanalım. Ben de istemiyorum buranın böyle olmasını. Bunu yapacaksak yine biz yapacağız. Nasıl yapacağız? Seçimden sonra Allah'ın izniyle başkanım ve sizlerle oturacağız. Bizim böyle bir proje niyetimiz var? İl Başkanımız, milletvekillerimiz, Ulaştırma Bakanlığı, DLH yetkilileri yaparsak beraber yapacağız. Yıkılırken şu anda hiçbir şekilde yanınızda olmayanlara 31 Mart'ta gerekeni yapın. Yıkın beni de kurtarırsınız diyen zihniyete gereğini yapın. Bizi de kurtarın, kendinizi de kurtarın. Biz artık hizmet edelim. Proje yapalım, projelerimiz de dosyada kalmasın. Hayata geçirelim, Biz projelerimizin teminatını Cumhurbaşkanımızdan aldık. Biz bunları yapacağız. Zonguldak'a değer katacağız. Hepimizin yüzü gülecek. Şu an Zonguldaklıyım diyen bir kimse bu görüntüden memnun değil. Ama dediğim gibi gözümüzü kapatıp hayal edelim. Hilal şeklinde doldurmuşuz. Üstünde çay bahçelerimiz, balıkçı lokantalarımız var. Altında balıkçılarımızın, amatör denizcilerimizin barınakları var. Tertemiz bir kordonboyu. Bunu yapacaksak biz yapacağız. Mevcut görevdeyken 5 sene yapmayanlar, yapacağım taahhütü verdiği zaman çok inandırıcı olmuyor. 10 senedir görevdeler. Ama siz bize bir tane kamelya yapmadınız gölgesinde dinlenelim. Bir çeşme yapmadınız su içip Allah razı olsun diyelim. Yapmadılar, yapmaya da niyetleri yok. Yapan o zaman yapardı. Genç bir adam var. Genç bir ekibi var. Arkasında üç milletvekili, il başkanı, Cumhurbaşkanı ve hükumet var. Biz artık Zonguldak'ın köy olmasını istemiyoruz. Güzelleşmesini istiyoruz." - ZONGULDAK

