Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı - Son Dakika

Alan bebeğin cansız bedeninin bulunduğu sahilde düzenlenen anma etkinliği
Alan bebeğin isminin çiçeklerle sahile yazılması
Yönetmen Ömer Sarıkaya'nın açıklaması
Anma etkinliğe katılan Üst Yönetici Henry Abdo ile röportaj
Film yapımcısı İrfan Yıldırım Çakar ile röportaj
Balonların havaya bırakılması MUĞLA - Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün beşinci yılında cansız bedeninin bulunduğu sahilde anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:12 - Kaynak: AA
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