Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı - Son Dakika

Balonların havaya bırakılması MUĞLA - Ailesiyle Suriye 'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün beşinci yılında cansız bedeninin bulunduğu sahilde anıldı.

Film yapımcısı İrfan Yıldırım Çakar ile röportaj

Anma etkinliğe katılan Üst Yönetici Henry Abdo ile röportaj

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı