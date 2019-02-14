Alan'dan Sevgililer Günü'nde Zonguldak Temalı Klip
1 saat önce
AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'ın 14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan videosunun Zonguldak temalı olması özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
AK Parti Zonguldak
Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
'ın 14 Şubat
Sevgililer gününü kutlayan videosunun Zonguldak temalı olması özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa videoda Doktor Alan, "Zonguldak'ım sevgililer günün kutlu olsun" dedi.
Değerlendirmede bulunan Doktor Ömer Selim Alan, "Seçim çalışmalarımızda her geçen gün vites yükseltmeye devam ediyoruz. Zonguldak'ın hak ettiği değerlere kavuşması, insanımızın hak ettiği hizmeti alması için elimizden geleni yapıyoruz. Karış karış gezdiğimiz şehrimizde vatandaşlarımızın teveccühü partimize ve şahsımıza oldukça fazla. Biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer günü de geldi çattı. Bizim en güzel sevgilimiz Zonguldak. Mavi gözleri, yeşil dokusu, biraz hırçın tavrı ile bu şehir bizim aşık olduğumuz yegane yer. İnşallah 31 Mart ile birlikte sevgiliye, şehrimize olan sevdamızı göstereceğiz" dedi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu