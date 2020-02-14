Alan Denetimi Projesi: 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alan Denetimi Projesi: 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı - Son Dakika

Alan Denetimi Projesi: 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı

6 saat önce

Antalya'da Alan Denetimi Projesi kapsamında 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı.

Alan Denetimi Projesi: 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı, System.String[]

Antalya'da Alan Denetimi Projesi kapsamında 76 araç ve 1214 şahıs sorgulandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilimiz genelinde uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölgeler tespit edildi. 2017 yılı ikinci yarısından itibaren 24 saat esasına göre Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahalleleri içi ve çevresinde "Alan Denetimi Projesi" kapsamında çalışmalar başlatıldı.


6-13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 76 araç sorgulandı, bin 214 şahıs sorgulandı. Aranması olan bir şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde suçlarından toplamda 14 olay meydana geldi, 16 şüpheliye işlem yapıldı. 2 şahıs tutuklandı. Daralı 16,5 gram eroin, daralı 11,4 gram esrar, daralı 1,3 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANTALYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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