Alan, Dolmuşçu Esnafı ile Bir Araya Geldi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Site dolmuş durağı esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Site dolmuş durağı esnafı ile bir araya geldi.



AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan beraberinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililerle beraber Site dolmuş durağı esnafı ile bir araya geldi. AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, şoför esnafının sorun ve sıkıntılarını bildiklerini göreve geldikleri takdirde Zonguldak'ın çehresinin değişeceğini ifade ederek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde destek istedi. Zonguldak için 5 ana proje geliştirdiklerini ifade eden Alan, "10 yıldır bize hizmeti unutturdular. 10 yıldır bizleri yönetenlerin bizlere kattığı bir şeyler var mı? Yok buna hiç kimse cevap veremiyor. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun bizim derdimiz Zonguldak. 10 yıldır burada kazanan yok Zonguldak kaybetti. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bizim artık koşmamız lazım. Sizlerden ricam 10 yıldır sizlere bunları reva görenlere gereken cevabı verin. Bizler söz veriyoruz derdinizle dertleneceğiz. Açıkladığımız 5 ana projeyi ve yanındaki projelerle gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Bu hizmetlerin tamamı yapılacak. 5 yıllık sürede 5 projemizi hayata geçirip halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Mahallerde ayrım yapmayacağız herkes eşit hizmet vereceğiz. 31 Mart'ta 2 seçeneğimiz olacak. ya bu hizmetsizliği oylayacağız ya da hizmet için değişim yapacağız. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Gelin bu genç kardeşinize şans verin gelin beraber bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirelim "şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Şoför esnafı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

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