Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ramazanda da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Elleri Çarşısı tarafından ramazan boyunca 1000 aileye gıda çeki, 200 aileye sıcak yemek, 2 bin aileye gıda kolisi, 2 bin çocuğa da bayramlık hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Fatma Yazıcı, yaptıkları yardımlar kadar vatandaşların ulaştıracağı bağışların da büyük önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gönül Elleri Çarşısı olarak yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 14 komisyonumuzda görevli gönüllülerimiz kapı kapı dolaşıyor. Kıyafetten gıdaya, eşyadan eğitime birçok alanda destekler veriyoruz. Bunları yaparken de en büyük güvencemiz bağışçılarımız. Bağışçılarımızın bize güvenerek getirdiklerini biz de ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz."