Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor - Son Dakika

Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor

28.04.2021 10:18
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor, System.String[]

Elazığ'da yıllardır hayır işleriyle uğraşan 54 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, alan ile veren elin birbirini görmediği, hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan "zimem" geleneğini, 'elçi' olarak sürdürerek örnek oluyor.

Elazığ'da yıllardır hayır işleriyle uğraşan 54 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, alan ile veren elin birbirini görmediği, hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan "zimem" geleneğini, 'elçi' olarak sürdürerek örnek oluyor.

1 çocuk babası 54 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, her yıl Ramazan ayında mahalle mahalle bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyerek Osmanlı geleneği "Zimem Defteri" geleneğini 'elçi' olarak sürdürmeye çalışıyor. Kayaoğlu, ülke genelinde bazı şehirlerde valilik ve belediyelerin devam ettirdiği Zimem geleneğini Elazığ'da yakınları, arkadaşları ve komşuların desteği ile gönüllü olarak yapıyor. Daha önceki yıllarda kendisinden ricacı olan tanıdığı kişilerin talebi üzerine mahalle aralarındaki bakkallara giden Kayaoğlu, bu Ramazan ayında da borca alışveriş yapan ve ödeme durumu olmayan kişilerin borçlarını ödeyerek alan el ile veren elin bir birinden haberdar olmamasını 'elçi' vasfıyla sağlayarak örnek oldu. Özellikle mahalle aralarındaki küçük esnafları gezdiğini belirten Kayaoğlu, Ramazan ayı sonuna kadar büyük bir meblağda borç kapatmayı planladıkları kaydetti.

Öte yandan, Kayaoğlu'nun başkanlığını yaptığı Fecir Eğitim ve Kültür Derneği bünyesindeki gönüllüler tarafından, 24 Ocak depreminde olduğu gibi Ramazan ayında da Elazığ'ı unutmayarak ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle gelemeyen Tebessüm Derneği'nin gönderdiği 200 gıda kolisinin hayır sahiplerine ulaştırdı.

"Küçük esnafımıza uğruyoruz"

Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' geleneği kapsamında bakkal bakkal dolaşarak borçları sildiklerini dile getiren İbrahim Kayaoğlu, "Bu yıl da yine Osmanlımızın 'zimem defteri' geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Şuanda Aksaray Mahallesi'ndeki esnafları geziyoruz. Daha önceden tanıdığım esnaf ve kanaat önderleri ile birlikte veresiye defterlerini inceliyoruz. İncelemiş olduğumuz veresiye defterlerinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin borçlarını yatırıyoruz. Ben bir elçi olarak bu işi yapıyorum. Tabi ki de katkılarım var ama bizi tanıyan bilen eş dostlarımız bize emaneti tevdi ediyorlar. Biz de o emaneti yerine ulaştırıyoruz. Özellikle biz bu geleneğimizi devam ettirirken marketlere uğramıyoruz, küçük esnafımıza uğruyoruz. Hele ki bu pandemi sürecinde zaten buralar can çekişiyor, bizim bunlara destek olmamız lazım. Sokak aralarındaki bakkallarımıza hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızın uğrayıp ziyaret etmelerini, hayatın gerçeklerini burada görmelerini öneriyorum. Dolayısıyla buraları sık sık ziyaret etmek lazım özellikle de bu esnaflarımıza destek olmak lazım" dedi.

Uzun zamandır borcunu ödeyemeyenlerin bu sayede destek aldığını aktaran bakkal Kerem Çeçer ise, "Mahallemizde bulunan takriben 19 kişinin borcu zimem defteri sayesinde ödendi. Böyle bir hayrın yapılması bu millet açısından daha güzel ve önemli bir durum yok. Allah aracı olan İbrahim Kayaoğlu ve ekibinden razı olsun. Borcu olanlardan birisi kalp krizi geçirdi ve uzun süre ödeyemez oldu. Bir başka birisi aynı şekilde uzun süredir ödeyemiyordu. İşte bu insanlara büyük bir destek oldu" diye konuştu. - ELAZIĞ

Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor

İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı, Ramazan, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alan ile veren el birbirini görmüyor, 54 yaşında 'zimem defteri' geleneğini sürdürüyor - Son Dakika


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