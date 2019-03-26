Alan: "İnsanlara Hesap Sormaya Değil, Hizmete Talibiz"

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçimlere çok kısa bir süre kaldığını belirterek ayrıştırıcı söylemlerin şehre ve insanlara zarar verebileceğini bu sebeple bazı adayların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçimlere çok kısa bir süre kaldığını belirterek ayrıştırıcı söylemlerin şehre ve insanlara zarar verebileceğini bu sebeple bazı adayların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Alan 31 Mart'ın bir demokrasi bayramı olduğunu bunun da farklı görüşler sebebiyle güzel olduğuna dikkat çekti.



Alan açıklamasında, "Tabi seçimlere artık çok kısa bir süre kaldı. 31 Mart Zonguldak kaderinin değişeceği tarih olmasının yanı sıra bir demokrasi bayramıdır. Demokrasi bayramı dememizin sebebi ise seçmenlerimizin hür iradeleri ile oylarını kullanmasından mütevveliidir. Bizler kimseyi baskı altına almadan vatandaş üstünde tahakküm kurarak veya aba altından sopa göstererek oylara talip olmadık. Bu söylemlerde bulunanları da asla tasvip etmedik. Hür irade sahibi vatandaşlarımıza, seçmenlerimize kendimizi, projelerimizi anlatarak farkındalık oluşturmak sureti ile bu yarışta çoğunluk oylara talip olduğumuzu belirttik. Fakat son dönemde özellikle belediye çalışanlarımıza yönelik baskı unsuru taşıyan demeçlere şahit oluyoruz. Bunlar tasvip edilir gibi değildir. Biz herkesin görüşüne sahip olmakla birlikte belediye çatısı altında bulunan tüm kardeşlerimizle İnşallah 1 Nisan itibari ile huzur içinde çalışmak istiyoruz. Biz 'Ben' merkezli değil 'Biz' anlayışı ile harekete eden bir davanın neferleriyiz. Bu sebeple Zonguldak'a hizmet yolunda çıktığımız bu yolda 'Ben yaparım' değil 'Biz yaparız' anlayışını benimsedik. Haliyle belediye emekçilerimiz ile biz bunu başaracağız. Kendimize ne kadar güveniyorsak onların tecrübelerine de o kadar güveniyoruz. Herkesin farklı görüşlerde olması bizim seçimlere 'demokrasi bayramı' dememizin kaynağıdır. Farklı görüşler zaten bizim zenginliğimizdir. Ancak görüşü farklı diye Zonguldak'ı gerecek açıklamalardan onları hedef gösterecek söylemlerden kaçınmak gerekmektedir. Haliyle 31 Mart'tan sonra hepimiz yine bu caddelerde karşılaşacağız, selam vereceğiz, düğünümüzde, cenazemizde yan yana duracağız. Kimse görüşü farklı diye 'alçak' olamaz. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz herkese hizmet edip herkesi mutlu edeceğiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, ister bize destek verip çalışsınlar, isterse diğer partilerin adayına çalışsınlar veya destek versinler, bizim insanlarımızın siyasi iradelerine saygımız var. Biz hiç kimseyi 'alçak' olarak nitelendiren bir siyasi ahlaka sahip değiliz. Biz siyaseti kin ve öfkeyle yönetmeye, insanlara hesap sormaya değil, kentimize ve insanımıza hizmet etmeye talibiz. Biz tehditle oy almaya değil, projelerimizle, yönetim biçimimizle gönül belediyeciliği yapmaya ve her şeyden önce insanlarımızın gönlünü kazanmaya talibiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

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