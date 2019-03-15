Son Dakika Haberleri: Alan, Kömürspor'un Otel Masrafını Karşıladı

Alan, Kömürspor'un Otel Masrafını Karşıladı

1 saat önce

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, hafta sonu Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kömürspor'un otel masraflarını karşıladı.

Alan, Kömürspor'un Otel Masrafını Karşıladı, System.String[]
AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, hafta sonu Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kömürspor'un otel masraflarını karşıladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor hafta sonu Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kulübün yıllarca fahri doktorluğunu yapan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Kömürspor'un otel masraflarını karşıladı. Alan'ın Kömürspor'a yaptığı desteğin herkese örnek olması gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Zonguldak, Spor
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