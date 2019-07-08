'Alan Kurdi'ye Malta'dan şartlı izin

GÜNLERDİR 65 mülteciyle Akdeniz açıklarında bekleyen Alman kurtarma gemisi 'Alan Kurdi'ye Malta şartlı izin verdi.

GÜNLERDİR 65 mülteciyle Akdeniz açıklarında bekleyen Alman kurtarma gemisi 'Alan Kurdi'ye Malta şartlı izin verdi. İtalya'nın Lampedusa Adası'na yaklaşmak isteyen gemiye İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini izin vermedi. Malta da geminin limana girmesine önce yasak koydu. Fakat gemideki mültecilerin acil durumu nedeniyle şartlı izin verildi. Pazar akşamı Malta limanına yaklaşan gemiden 3 mülteci hastaneye yatırıldı. Daha önce de 58 mültecinin bulunduğu kurtarma gemisine izin veren Malta, şimdi bu mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaşılmasını bekliyor.



Ancak sayıları 123'ü bulan mültecileri kimin alacağı ise muamma! AB Komisyonu ve Almanya, Malta hükümetiyle bağlantıda. Şimdiye kadar hiçbir ülke mülteci almaya yanaşmadı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa dayanışması ruhuyla 40 mülteci almayı Malta'ya önerdiğini açıkladı. Geri kalan mültecilerin paylaşılması için ise görüşmeler devam ediyor.

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