Son Dakika Haberleri: Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"
Son Dakika Güncel Alan, 'Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı'

Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"

2 saat önce

Zonguldak Limanı'na ulaşan evsel atıkların denizi kirletmemesi adına kurulan bariyer sistemi işlevini sürdürüyor.

Alan,

Zonguldak Limanı'na ulaşan evsel atıkların denizi kirletmemesi adına kurulan bariyer sistemi işlevini sürdürüyor. Belediye ekipleri, bariyere biriken çöpleri toplayarak temizledi.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliği konusu üzerine açıklama yaptı. Başkan Alan şu görüşlerine yer verdi: ' Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliği konusunu önceki günlerde büyük bir hassasiyetle dile getirmiştim. Evsel atıkların, denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin önemi, bir kez daha ortaya çıktı. Ne yazık ki, çevremizi ve doğamızı kirletmeye ısrarla devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz fotoğraflar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin topladığı evsel atıklar. Bir kez daha hassasiyetle istirham ediyorum. Çevremizi temiz tutalım. Temiz bir kent için daha duyarlı olalım. Lütfen geleceğimizi yok etmeyelim.' - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti
Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:42:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alan, "Limandaki bariyerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]