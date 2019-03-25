Alan Parsons Live Project, 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde!
35 dakika önce
"Her müziğin caz festivali" söylemiyle yola çıkan PSM Caz Festivali'nin farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programının konuklarından biri, Alan Parsons Live Project.
"Her müziğin caz festivali" söylemiyle yola çıkan PSM Caz Festivali'nin farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programının konuklarından biri, Alan Parsons Live Project.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12
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