Son Dakika Haberleri: Alan Parsons Live Project, 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde!

Alan Parsons Live Project, 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde!

35 dakika önce

"Her müziğin caz festivali" söylemiyle yola çıkan PSM Caz Festivali'nin farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programının konuklarından biri, Alan Parsons Live Project.

Alan Parsons Live Project, 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde!, System.String[]
"Her müziğin caz festivali" söylemiyle yola çıkan PSM Caz Festivali'nin farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programının konuklarından biri, Alan Parsons Live Project.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:12 

Ekonomi
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