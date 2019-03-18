Son Dakika Haberleri: Alan "Seçimden Sonra Durmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Alan "Seçimden Sonra Durmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz"

5 dakika önce

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor.

Alan
AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor. Alan ve beraberindekiler seçim gezilerine Soğuksu esnafını gezerek kitapçığı dağıtarak destek istedi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, seçim gezilerine Soğuksu esnafını gezerek projelerin bulunduğu kitapçığı dağıttı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Alan, destek istedi.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Alan, "Biz yola çıkarken hiç durmayacağımıza söz verdik. Biz asıl seçimden sonra hiç durmayacağız. Çok çalışacağız buna çok ihtiyacımız var. 110 gündür dolaşıyoruz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız artık hizmet istediklerini söylüyor. Gençliğimize, tecrübemize, teşkilatımıza güveniyoruz en çok ta halkımıza güveniyoruz. Biz bu seçimi aldıktan sonra asıl işimiz o zaman başlayacak. Çünkü yıllardır aç kaldığımız hizmetleri biz halkımıza getireceğiz herkese bunun sözünü veriyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

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