Alan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının, milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için canla başla mücadele ettiklerini, bu doğrultuda onurlu bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.



Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yapmış olduğu yazılı açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:



"Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa etmektedir. Polis Teşkilatımız, toplumdaki huzuru ve düzeni sağlamak amacıyla kurulan bir teşkilattır. İlk Polis Teşkilatımız, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Bu tarih, Türk Emniyet Teşkilatı için önemli bir doğuş noktası olmuştur. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana elde ettiği bilgi, deneyim ve birikimiyle hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, can ve mal emniyetinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmalarını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yolunda büyük gayret ve ehemmiyet gösteren Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümünü kutlar, sevgi saygılarımı sunarım." - ZONGULDAK

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