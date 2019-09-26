Son Dakika Haberleri: Alan "Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsin"
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Alan "Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsin"

1 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Orman Bölge Müdürlüğü önünden başlayan ve İnağzı Mahallesine kadar devam edecek olan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Alan

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Orman Bölge Müdürlüğü önünden başlayan ve İnağzı Mahallesine kadar devam edecek olan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamalarda bulunan Başkan Alan, "Seçimden önce verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Artık çalışma zamanı her yerde hummalı bir çalışma var vatandaşlarımız bizleri izlemeye devam etsin" dedi.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Orman Bölge Müdürlüğü önünden başlayan ve İnağzı Mahallesine kadar devam edecek olan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için gereken mücadeleyi ekip arkadaşları ile birlikte verdiklerini söyleyen Başkan Alan, "Hizmet başladı artık. Vatandaşlarımıza söz verdik Zonguldak'ımız hizmeti hakkediyor. Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği hizmetlere kavuşacak. Bugünde Orman Bölge Müdürlüğümüzün önünden daha önce kazıma işlemi yaptığımız iki günüdür hava muhalefeti nedeniyle başlamak istemedik bugünde Bismillah dedik başladık. Orman Bölge Müdürlüğü önünden İnağzı Mahallesine kadar sıcak kaplama asfalt çalışmamızı inşallah kazasız belasız bitiririz. Vatandaşlarımız artık bozuk yollardan kurtulur. Karaelmas Mahallesini bitirdik. Ontemmuz mahallesinin yüzde 50'sini tamamladık. Sadece orada değil birçok yerde çalışmalarımız var. Şehrin her yerini şantiyeye çevirmiş durumdayız. Parke çalışmalarımız, beton çalışmalarımız, park bahçe çalışmalarımız arkadaşlarımız hakikaten gayretli bir şekilde büyük özveriyle gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onlara ben buradan yürekten teşekkür ediyorum. Havalar soğuyana kadar elimizden geldiği kadar söz verdiğimiz mahallerin asfaltlarını tamamlayacağız. Ontemmuz Mahallesinden sonra Rat TOKİ'de asfalt çalışmalarını bitirip yol sıkıntılarımız hafifletmiş olacağız. Bunlara bitmeyecek söz verdiğimiz projeler tamamlanmak üzere bunları halkımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum çalışmalar devam ediyor çevreye biraz rahatsızlık veriyoruz. O yüzden özür diliyoruz. Halkımız biraz daha sağ duyulu olsun inşallah bu sorunların üstesinden kısa zamanda geleceğiz. Halkımız bizi izlemeye devam etsin" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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