Alan Wake Remastered Xbox Fiyatına Zam Geldi

5 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak olan Alan Wake Remastered'a zam geldi. Buna göre Alan Wake Remastered Xbox konsollarına 85 TL'den değil 218,75 TL'den çıkış yapacak.

Geçtiğimiz haftalarda sızıntılarla gündeme gelen Alan Wake Remastered, önümüzdeki ayın başında bizlerle olacak. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series konsolarına gelecek oyun aynı zamanda da Epic Games Store üzerinden bilgisayarlar için çıkış yapacak. Hal böyle iken oyunun çıkış yapmasına sayılı günler kala Xbox tarafından üzücü bir zam haberi geldi. Gelen zam ile beraber Alan Wake Remastered'ın konsol fiyatı 85 TL'den 218,75 TL'ye yükseldi.

Gelen zam güncellemesiyle beraber oyunun Xbox Store ve PS Store fiyatları da neredeyse eşitlenmiş oldu. Alan Wake Remastered'ın şu anki PS Store ön sipariş fiyatı 219,00 TL. Kimse zammın neden şimdi geldiğini bilmese de, Epic Games'in fiyat farkından rahatsız olan oyuncuları yatıştırmak için böyle bir yol izlemesi oldukça muhtemel gözüküyor. Zamdan önce oyunun iki platformdaki fiyat farkı 134 TL'ydi.

