Alanında uzman isimler, doğru bilinen yanlışları anlattı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide alanında uzman isimler, milli güvenlikten siyasete ve ekonomiye kadar doğru bilinen yanlışlar ile Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlattı.



Geçmişten günümüze Türkiye'nin ekonomik, siyasi olarak değişimi ve üzerinde yapılan planlar ve olayların perde arkası, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programda masaya yatırıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı "Bildiğiniz gibi değil" isimli söyleşiye GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ile akademisyen Dr. Oğuzhan Bilgin konuk oldu. İç ve dış politikada yaşanan sıcak gündeme değinen Kızıltaş, "Bizim kendimize inanmamız kendimize sahip çıkmamız ve bir şekilde bizden öncekilerin başlattığı bir ideali, dava anlayışını Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma gayretini her birimiz kendi açımızdan üzerine düşeni yaparak sürdürmemiz gerekiyor. Buna inandığımız için farkındalık toplantılarının ilkini yapıyoruz. İnşallah ileride devamı da gelecek" dedi.



"Aynaya bakıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekir"



Programda söz alan GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, "Ak Parti iktidara geldikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede gerçekten büyük bir devrim yaptı. Sadece hizmette değil yatırım, özgürlük ve düşünce alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Ancak şimdi 'Ülkemizi daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz?' demek varken; ilkokul mezunu dedelerimizin başardığını okumuş, yazmış üniversiteliler olarak nasıl başarabiliriz? demek varken dedikodularla meşgulüz. Aynaya bakıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Duruşumuzu düzeltmemiz gerekir" dedi.



"Başımızı dik tutup meydan okumaya devam edeceğiz"



Barış Pınarı Harekatı'nda dost bildiğimiz devletler dahil bütün dünyanın Türkiye'nin karşısında olduğunu da sözlerine ekleyen Aktaş şunları söyledi: "Bütün dünya bize karşı algı yönetimi yaptı. Ama biz bildiğimizden geri dönmedik, yolumuza devam ettik. Büyük bir kimliğimiz var. İnancınız, iradeniz ve gücünüz varsa algı yönetimi bir şey yapamaz. Millet olarak Cenabı Hakkın lütfettiği Müslümanlığımız, şanlı tarihimiz var. Önemli bir ülkemiz var. Tüm dünyaya medeniyet öğretmiş milletimiz var. Başımızı dik tutup meydan okumaya devam edeceğiz."



"Barış Pınarı Harekatı, Türkiye için çok önemliydi"



Türkiye'nin her şahlanışında darbelerle, tuzaklarla durdurulmaya çalışıldığını söyleyen Dr. Bilgin ise "Biz nereden nereye geldik? Sorusunu sormamız gerekiyor. 1940'ların sonunda NATO'ya üyelik başvurusu yaptık. O zaman Sovyetler tehlikesiyle karşı karşıyaydık. O günlerden bugünlere Türkiye maalesef bağımlılık ilişkisi çerçevesinde Amerika ve NATO'nun yarı uydusu halinde, üçüncü dünya ülkesi kısıtlılığında hayatını sürdürdü ve bugüne kadar geldi. Bu kabuğu çatlatmaya çalışanlar oldu ama başına hep bir şeyler geldi. Askeri darbeler, terörizm veya çeşitli müdahalelerle karşılaşıldı. En son 15 Temmuz'da Allah korudu bizi. Milletimizin diriliğiyle onu da engelledik. Türkiye'nin belli eksenlerden çıkmasına yönelik hamlede bulunulduğu zaman başına hep bir şeyler geldi. En son Barış Pınarı Harekatı, Türkiye için çok önemliydi. Türkiye yakın zamanda ilk defa bu kadar büyük bir askeri operasyon yaptı. Amerika ile İsrail'in 40 yıllık planlarını, haritalarını ve başımıza bela ettikleri PKK terör örgütünü ezip geçerek bütün planları saf dışı bıraktık. Türkiye hepsine meydan okuyarak bunu gerçekleştirdi" diye konuştu.



Bilgin, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sözde şatafat içinde yaşayan başörtülü kadınlar imajı çizilerek kara bir propaganda oluşturulduğunu belirtti. - İSTANBUL