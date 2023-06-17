Alanında uzman isimler yeni nesil gazeteciliği anlattı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Aksaray'da "Yeni Nesil Gazetecilik" konferansı düzenlendi. Alanında uzman gazetecilerin katıldığı konferansta gazeteciliğin geleceği, sosyal medya gazeteciliği ve geleneksel gazeteciliğin durumu ele alındı.

Aksaray Valiliği, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TİGAD iş birliği ile düzenlenen konferansa Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Gazeteci-Yazar Latif Şimşek, Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Gazeteci-Yazar Üstün Tuncer, TİGAD Genel Sekreteri ve İçerik Editörü Uğur Eskier konuşmacı olarak yer aldı.

GEÇGEL: FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

ASÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selahattin Çavuş'un moderatörlüğünde düzenlenen konferansın açılışında konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, TİGAD olarak internet gazeteciliği yasasının çıkması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Bu tür konferanslarla sektörün sorunları için farkındalık oluşturduklarını belirten Geçgel, gazetecilerin sektördeki dijital dönüşüme ayak uydurmasının önemini anlattı.

TEYMUR, DÖNÜŞÜME VURGU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen bir törende deprem bölgesinde ortaya koyduğu özverili çalışmayla Afet Bölgesi Özel Hizmet Ödülü'ne layık görülen Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ise haber sitelerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. İnternet haberciliğinde hukuki süreçlere değinen Teymur, ayrıca, Sondakika.com'da haber yayınlarını yapay zeka destekli algoritmalarla yapmaya başladıklarını ifade etti.

GELENEKSEL İLE DİJİTALİN FARKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazeteci-Yazar Latif Şimşek ise, geleneksel gazetecilik ile dijital gazetecilik arasındaki farklara değindi. Mesleğe başladığı yıllarda yaşadıklarını anlatan Şimşek, internet gazeteciliğindeki gelişmelere rağmen gazeteler gibi geleneksel medya mecralarının yayınlarına devam edeceğine inandığını vurguladı. Şimşek, yapay zeka geliştiricilerin bazı gizli ajandaları olabileceğine işaret etti.

"SADECE SPİKERLİK YAPMAK HABERCİLİK DEĞİL"

Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas ise, sunuculuk ve habercilik bağlamında değerlendirmeler yaparak, sadece spikerlik yapmanın habercilik olmadığını; bu sebeple spikerlik ile birlikte fırsat buldukça sahaya çıkarak muhabirlik yaptığını aktardı.

"YENİ NESİL GAZETECİLİK ARAÇLARINI KULLANIYORUZ"

İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer de, ajan haberciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bir haber ajansı için abonelerine hızlı ve doğru haber servis etmenin önemini vurgulayan Biçer, ajans olarak yeni nesil gazetecilik araçlarını kullanmaya özen gösterdiklerini anlattı.

"GAZETECİLER BU DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMALI"

Gazeteci-Yazar Üstün Tuncer ise, geleneksel medyadaki dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Dijital gazetecilikten bazı örnekler veren Tuncer, gazetecilerin bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirtti.

"SOSYAL MEDYA VATANDAŞ GAZETECİLİĞİNİ TEŞVİK EDİYOR"

TİGAD Genel Sekreteri ve içerik editörü Uğur Eskier ise, sosyal medya gazeteciliği ve içerik üretimi konusunda değerlendirmeler yaptı. Eskier, internet gazeteciliği yasasının çıkması için verilen mücadelenin, sosyal medya gazeteciliği ve yapay zeka gazeteciliği gibi yeni nesil gazetecilik alanlarında da gerekebileceğine dikkat çekti. Uğur Eskier, yeni nesil gazeteciliğin etkilerini bazı istatistiklerle anlatarak, sosyal medyanın vatandaş gazeteciliğini teşvik ettiğini vurguladı.

Konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi. Ayrıca, tüm katılımcılar toplu poz verdi.