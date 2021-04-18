Alanında uzman kadınların medyadaki görünürlüğü "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz"la artacak - Son Dakika

Alanında uzman kadınların medyadaki görünürlüğü "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz"la artacak

18.04.2021 11:51
Alanında uzman kadınların medyadaki görünürlüğü

Gazeteciler Ayşe Karabat ve Semin Gümüşel Güner'in öncülüğünde, farklı alanlarda uzmanlıkları bulunan kadınlara medya ve kamusal alanda daha fazla yer açılmasını sağlamak amacıyla "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz" isimli platform oluşturuldu.

Gazeteciler Ayşe Karabat ve Semin Gümüşel Güner'in öncülüğünde, farklı alanlarda uzmanlıkları bulunan kadınlara medya ve kamusal alanda daha fazla yer açılmasını sağlamak amacıyla "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz" isimli platform oluşturuldu.

Gazeteciler Karabat ve Güner'in öncülüğünde bir süre önce, Türkiye'de kadınların medyada ve kamusal alanda kadın uzmanların, yazar, konuşmacı ve tartışmacı olarak görünürlüğünü artırmak amacıyla "Bana Kadınlar Anlatsın: Türkiye'de Kadınların Medyada Görünürlüğünü İyileştirme" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında kadınlara uzman oldukları alanlarda kendilerini tanıtma imkanı sunan "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz" isimli platform kuruldu.

"Veri tabanı" niteliği taşıyan ve sürekli güncellenen www.sensizolmazsessizolmaz.org internet sitesi aracılığıyla, televizyon, gazete ve çevrim içi haber sitelerinin yanı sıra sivil toplum ve özel sektör toplantılarında alanında uzman kadınlara erkekler kadar yer verilmesi hedefleniyor.

Alanında uzman kadınlar, internet sitesi üzerinden, çalıştıkları kurum, medya ve konferans deneyimi, öz geçmiş bilgileri, uzmanlık alanları ve görüş vermek istedikleri konuları belirterek profil oluşturabiliyor.

Editör, gazeteci, televizyon yapımcısı, organizatör ve ilgili tüm paydaşlar da aradıkları niteliklere sahip uzmanların profillerine aynı adres üzerinden ulaşabiliyor.

Platformda şu an, dış politika, ekonomi, finans, bilim ve teknoloji, yapay zeka, çalışma hayatı, çevre, çocuk hakları, eğitim, sağlık, hukuk, güvenlik, savunma, kültür-sanat, spor ve turizm alanlarında uzmanlaşmış kadınların bilgileri yer alıyor.

"Projeyi hayata geçirir geçirmez, bunun herkesin derdi olduğunu gördük"

Proje yürütücülerinden gazeteci Ayşe Karabat, AA muhabirine, görüş alırken veya bir TV programı hazırlarken zamanla yarışan gazetecilerin fazla araştırma yapamadığına ve "telefon defterleri ağırlıklı olarak erkek uzmanların numaralarıyla oluşturulduğu için" programlarda çoğunlukla bu isimlere yer verildiğine işaret etti.

Platformun farklı alanlardaki uzman kadınların tanınmasına aracı olacağını vurgulayan Karabat, "Projeyi hayata geçirir geçirmez, bunun herkesin derdi olduğunu gördük. Aslında kimsenin memnun olmadığı 'medyada kadın görünürlüğünün azlığı' meselesini değiştirebilmek için kapısını çaldığımız herkesin desteğini görmek bizi memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Kadınların da medyada görünür olmaktan ve görüş vermekten çekindiği tespitini paylaşan Karabat, çalışmalarının sadece platformla sınırlı kalmayacağını, sivil toplum alanında çalışan Sabiha Yücel, Özge Genç ve Berfin Coşkun'un da desteğiyle medya konusunda kadınlarla atölye çalışmaları yapacaklarını anlattı.

"Atölye çalışmalarını bilgilerini paylaşmaya gönüllü kadınlarla yapacağız"

Gazeteci Semin Gümüşel Güner de alanlarında uzmanlaşmış, bilgilerini, deneyimlerini paylaşmaya gönüllü kadınlarla yapılacak atölye çalışmalarının hedeflerini şöyle anlattı:

"Bunlardan birincisi, medyada ve kamusal alanda daha görünür olmanın, daha çok yer almanın kadınların toplumdaki konumu açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizmek.

İkinci olarak medya ile ilişkileri verimli ve etkili şekilde yürütmenin yolları üzerine deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Kadınlar, açıkça ifade etmeseler de, çoğu zaman medyada görünmekten imtina ediyor, çekiniyorlar. Bunun nedeni, daha önce girmedikleri bir ortamın onlarda kaygı yaratması. Teorik ve pratik bilgiler içerecek atölyelerimizde bu kaygıları gidermeyi umuyoruz. Onlarla hem geleneksel hem de sosyal medya gibi yeni medya araçlarının kullanımına dair egzersizler de yapacağız."

Ayşe Karabat, Türkiye, Atölye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanında uzman kadınların medyadaki görünürlüğü 'Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz'la artacak - Son Dakika


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