Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı - Son Dakika

Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı

6 saat önce

Alanya Belediyesi, 2019 yılında imar çalışmaları biten bölgelerin toplamında 51 bin 832 metre yeni yol açarak hizmete sundu.

Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı, System.String[]

Alanya Belediyesi, 2019 yılında imar çalışmaları biten bölgelerin toplamında 51 bin 832 metre yeni yol açarak hizmete sundu.


Alanya Belediyesi gelen talepler, planlama ve ihtiyaç yerleri öncelikli imar planında yol olarak ayrılan ve kadastral paftada yol olarak tescili yapılan bölgelerde 51 bin 832 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle kırsal mahalleleri yol ve altyapı ile tanıştıran Alanya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdü. Yayla ve kırsal mahallelerde yaz–kış kesintisiz ulaşımı sağlamak adına hummalı bir çalışma yürüten Alanya Belediyesi, 51 bin 832 metre yeni yol açarak bir rekora imza attı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirerek planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak için tüm mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. 'Yol Medeniyettir' kavramı ile yolu olmayan, ulaşım sağlanamayan en ücra köşelere kadar hizmetlerimizi ulaştırdık. Kırsal mahallelerde, engelli ve yaşlı insanlarımızın ulaşım hizmetlerinden yararlanması adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu kapsamda, Özellikle engelli vatandaşlarımızda düşünülerek kırsal bölgelerde ve asfalt yapımına imkan bulunmayan dar ve dik imarlı ve kadastral yollarda 21 bin 751 metre beton yol yapılarak ulaşımının rahatlaması sağlanmıştır" dedi.


Dar ve virajlı yollarda trafik kazalarını önlenmesi amacıyla 15 bin 870 metre yolda genişletme çalışması yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yücel, özellikle kırsal ve yayla yollarında trafik akışını rahatlatmak amacıyla yeni açılan veya deforme olan yollarda 213 bin 675 metre çörezleme çalışması yaptıklarını kaydetti. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi
İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]