Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölge şampiyonu oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Bölge Yarışmalarında üç proje odülü ile büyük bir başarıya imza attı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Bölge Yarışmalarında üç proje odülü ile büyük bir başarıya imza attı.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve belirlenen 6 bölgeden biri olan Konya'da elemeleri yapılan 'Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda ALKÜ, Altürk-07 Roket takımı tarafından geliştirilen AGENA adını verdikleri "Alçak İrtifa Roketlerinin Millileştirilmesi ve Mekanik Ayrılma Sistemlerinin Geliştirilmesi" adlı projeleri ile birinci oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 1600 öğrencinin başvuru yapmış olduğu 'TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda 26 ilden sadece 8 proje bölge yarışmalarına girmeye hak kazanırken, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencileri Roket takımı Savunma, Uzay ve Havacılık sanayi kategorisinde 1'inci olarak adlarını finale yazdırmayı başardı.



"Alçak irtifa roketi" ile bölge birinciliği



ALKÜ Roket takımı üyelerinden Anıl Karalök, Deniz Turgut ve Yusuf Yarba Konya da düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, hazırladıkları projeyle Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayi kategorisinde "Alçak irtifa roketi" ile bölge birincisi oldular. ALKÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK proje yarışmasında zirveye yerleşirken, Makine İmalat ve Otomotiv kategorisinde Hasan Kuş "Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu" Projesi ile bölge 3'üncüsü; yine Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayi kategorisinde "Sürü İHA Araştırma ve Geliştirme (SİHA)" ile Emre Keçeci de yine bölge 3'üncülüğüne layık görüldü. Öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel çözümler üretmek, bilgi, beceri ve yenilikçi projeler geliştirmek için TÜBİTAK tarafından yapılan araştırma proje yarışmalarında Konya bölgesinde yarışan ALKÜ'de sonraki hedef İstanbul'daki Türkiye finallerinde birinci olmak.



Konu ile ilgili ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Altürk-07 Roket takımı üyelerinden Anıl Karalök, Deniz Turgut ve Yusuf Yarba'yı projenin fikir ve hazırlık aşamasında yanlarında olan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Danışman Hocaları Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi İsmail Topçu ve Doç. Dr. Hilmi Yurdakul ile birlikte makamında kabul etti. Süreç hakkında bilgiler alan Rektör Pınarbaşı, "TÜBİTAK- BİDEB tarafından 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde de ALKU'yü temsil edecek öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum, birinci olmalarını bekliyorum. Onlar bizlerin gururu oldular. Bizler de ileri ki süreçte daha büyük başarılar için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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