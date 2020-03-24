Alanya Aliefendi yoluna bakım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya Aliefendi yoluna bakım - Son Dakika

Alanya Aliefendi yoluna bakım

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalındaki yolları yaz sezonuna hazırlıyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalındaki yolları yaz sezonuna hazırlıyor. Alanya'nın Aliefendi Mahalle yolunda bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Alanya'da yol bakım, onarım ve şarampol temizliği ile yol stabilize çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürüyor. Yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında ekipler, Demirtaş bölgesinde bulunan Aliefendi Mahallesi yolunda yol bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla birlikte yolda sürücüler araçları ile daha güvenli bir şekilde seyredebilecek. Diğer yandan ekipler Çamlıca mahallesinde yol stabilize çalışmalarına da devam ediyor. Benzer çalışmalar, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de yapılacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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