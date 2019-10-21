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Alanya ASAT, sorunları tek tek çözüyor

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da alt yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Alanya ASAT, sorunları tek tek çözüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da alt yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Hacımehmetli Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı yenilendi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın merkezi başta olmak üzere kanalizasyon ve alt yapıda sorun yaşanan yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon alt yapısında sorun olan ve sağlıklı işlemeyen hatlar tek tek yenileniyor.


Alanya ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi'nde sağlıklı hizmet veremeyen 1 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yeniledi. Diğer kurumlara ait alt yapı hatlarının da geçtiği güzergah titizlikle açılırken, hatların zarar görmemesi için büyük itina gösterildi. Zorlu çalışmanın ardından eski kanalizasyon hattı çıkarılarak, yerine yenisi monte edildi. Böylece Hacımehmetli Mahallesi'ndeki sorun da giderilmiş oldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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