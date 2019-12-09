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Alanya ASAT'tan gece mesaisi

6 saat önce

ASAT, Alanya merkezdeki 19 mahalleye içme suyu sağlayan ana depo ve boru hatlarında genel bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Alanya ASAT'tan gece mesaisi, System.String[]

ASAT, Alanya merkezdeki 19 mahalleye içme suyu sağlayan ana depo ve boru hatlarında genel bakım ve yenileme çalışması yaptı. Çalışma vatandaşların mağduriyetini önlemek için gece gerçekleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT, genel bakım onarım ve zaman zaman meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak için Pazar gecesi sabaha kadar mesaideydi. 50 kişiden oluşan 15 ayrı ekiple çalışma startını veren Alanya ASAT, önce 19 mahallenin içme suyunu kesti. Ardından 5 binlik ana depo ve ana boru hatlarının içindeki su boşaltıldı. Daha sonra 6 ayrı noktada 15 ekip çalışmaya başladı. Ana depoda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, diğer ekipler de boru hatlarındaki vanalara bakım yaptı ve eskiyenleri yenileriyle değiştirdi. Gece başlayan ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışma sabaha kadar sürdü. Vatandaşların mağdur olmaması için gece gerçekleştirilen çalışmanın ardından ilçeye içme suyu verilmeye başlandı. Ana boru hatları ve ana deponun dolum sürelerinin zaman alması nedeniyle şehrin alt kesimlerine öğleyin, üst kesimlerine ise akşam içme suyunun ulaşması bekleniyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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