Alanya aşığı Alman turist 100'üncü kez Alanya'da - Son Dakika

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, 34 yıldır tatilini Alanya'da geçiren ve bu ziyaretiyle 100'üncü kez şehre gelen Michael Amma isimli Alman turisti konakladığı otelde ziyaret etti.



Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ile sohbet eden Alman Michael Amma, 34 yıldır her tatil döneminde Alanya'nın değişmez adresi olduğunu belirterek bu şehirde tatil yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Alanya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu bunun yanı sıra Alanya insanının misafirperverliğinden oldukça memnun kaldığını vurgulayan Michael Amma, Alanya'yı çok sevdiğini ve Alanya'nın tatil yapılabilecek en güzel yer olduğunu söyledi. Ömrünün yettiğince tatilini Alanya'da geçirmeye devam edeceğini söyleyen Amma, 1986 yılından bu yana ziyaret ettiğini şehirde, 100'üncü tatilini yapıyor.



Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise, "Atalarımızdan devraldığımız misafirperverlik geleneği ile misafirlerimizi her zaman en iyi şeklide ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok sayıda Alman vatandaşı kentimizde yerleşik olarak yaşıyor. Çocukları bizim çocuklarımızla aynı okulda tahsil yapıyorlar. Sizlerin de uzun yıllar tatil tercihini Alanya'da kullanmanız bizim için mutluluk verici" dedi.



Başkan Yardımcısı Yenialp, ziyaretin ardından Alman turiste 34 yılın anısına teşekkür plaketi taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA