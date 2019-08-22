Alanya aşığı Belçikalı vasiyeti üzerine ilçeye defnedildi

Kızı, cep telefonuyla babasının sevdiği müzikleri törene katılanlara dinletti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı olarak organlarının iflas etmesi sonucu vefat eden Belçikalı Fhilippe Laterre, vasiyeti üzerine Alanya'da Hristiyan geleneklerine göre defnedildi.

Her fırsatta Alanya aşığı olduğunu ve vefat ettiğinde mutlaka Alanya'da defnedilmeyi istediğini yakınlarıyla paylaşan 61 yaşındaki Fhilippe Laterre, ilçede işletmekte olduğu restoranı yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 yıl önce kapatma kararı aldı. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Lattere, vücudunu saran enfeksiyon sonucu 3 gün içinde organları iflas ederek yaşamını yitirdi. Laterre, son isteği üzerine Mahmutlar Yabancılar Mezarlığı'na defnedildi.

Tabutunun başında gözyaşı döktüler

Kızı ve eşiyle yaşayan Laterre'nin yakınları, vefat haberini alınca Belçika'dan Alanya'ya geldi. Laterre'nin Alanya'daki Türk dostları, komşuları ve Belçika'dan gelen yakınlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Hristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Laterre'nin cenazesinin başında yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, kızı Petra'nın ise cep telefonundan Fhılıppe Laterre'nin sevdiği şarkıyı katılımcılara dinletmesi dikkat çekti.