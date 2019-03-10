Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

Alanya ilçesinde, "Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu, yapıldı.

Alanya ilçesinde, "Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu, yapıldı.



Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Atatürk Anıtı önünde başladı.



Yarışlarda 20 kilometrelik yarı maratonda 72 sporcu, halk koşusunda 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu yer aldı.



Yarı maratonda kadınlarda Natalia Gyurten, erkeklerde Hasan Turgut birinci oldu.





Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı

İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı

Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı