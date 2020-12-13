Alanya Belediye: 1-3

SALON: AtatürkHAKEMLER: Safa Tarun, Cihan DemirMELİKGAZİ BELEDİYE: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, Davut Şahin, Mehmet Emre, Abdullah Belik (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Berk Seray, Erdoğan Berke, Arif Mete, Mustafa Altay, Hakan Sabunluoğlu)ALANYA BELEDİYE: Şeref Göktuğ, İslomjon Sobirov, Tarık Hepşen, Muhammet Esat, İlker Büyükbayraklı, Yacoubou Daouda, Batuhan Çalışkan (L) ( Fatih Emre, Eren Kanlı, Emre Çalışkan, Koray Baytemur )SETLER: 25 - 21, 20 - 25, 17 - 25, 20 - 25SÜRE: 100 Dakika (24 - 27 - 23 - 26)
Voleybol Erkekler 1'inci Ligi A Grubu 10'uncu haftasında evinde Alanya Belediye'yi konuk eden Melikgazi Belediye sahadan 3-1 yenilgi ile ayrıldı.
- Kaynak: DHA
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