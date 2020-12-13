Alanya Belediye: 1-3

Voleybol Erkekler 1'inci Ligi A Grubu 10'uncu haftasında evinde Alanya Belediye'yi konuk eden Melikgazi Belediye sahadan 3-1 yenilgi ile ayrıldı.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu