Üye Girişi
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR - Son Dakika

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR

28.07.2021 16:28

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir süredir sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde belediyenin barınağında hayvanların bakımsız kaldığı ve hatta öldüğü iddia edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir süredir sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde belediyenin barınağında hayvanların bakımsız kaldığı ve hatta öldüğü iddia edildi. Bunun üzerine açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Art niyetli insanlar, kendi menfaatleri için rehabilitasyon merkezimizi kötülüyor" dedi.

Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sosyal medyada dolaşan bazı videolar ile gündeme geldi. İçeride ölen kedi ve köpeklerin diğer yaşayan hayvanların yanında bırakıldığı, hayvanların bakımsız olduğuna dair çıkan videoların ardından bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi ziyaret ederek, gazetecilere açıklamada bulundu. Demirtaş Mahallesi'ndeki Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gazetecilerle birlikte dolaşan Başkan Yücel, buranın 450 hayvan kapasiteli olduğunu ve 410 hayvanın bulunduğunu belirtti. Çıkan videoların kasıtlı olarak çekildiğini, kurgu yapılarak, profesyonelce hareket edildiğini aktardı. Kendilerini hayvanseverler derneği olarak tanıtan bir grubun kendisine gelerek önce bu bakımevi için yardım etmek istediklerini söylediğini daha sonra ise Veterinerlik İşleri Müdürünü değiştirmek istediklerini ifade etti. Bu grubun art niyetli olduklarını fark ettiğini belirten Yücel, bu kişilerin kedi-köpek pansiyonu işlettiğini veya tanıdıklarının çalıştırdığını fark ettiklerini, bu nedenle de bakımevini kötülemeye çalıştıklarını söyledi.

'TELEFONLA TEHDİT ETTİLER'

Bu konularla ilgili sık sık yerel medyada da haber çıktığını, gelen şahısların kendisini şahsi telefonuna attıkları mesajlarla tehdit ettiklerini söyleyen Başkan Yücel, "Son zamanlarda medyada bizim hayvan rehabilitasyon merkezimizle ilgili birçok spekülasyon var. Bunlarla ilgili son zamana kadar susmuştuk ama bugün bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bundan 7- 8 ay önce bir dernek üyesi ve yönetiminde olan arkadaşlarımız geldiler ve gayet samimi bir şekilde dediler ki 'Biz hayvan barınağındaki hayvanlara dernek olarak sizlere yardım etmek isteriz. Projelerimiz var.' Biz de kabul ettik. Sorumlu müdürlerimiz ve veteriner hekimlerimizle görüştürdüm. Birkaç ay geçmesinin ardından 'Biz buradaki yönetimi değiştirmek istiyoruz' diye geldiler. Biz bu konuda amaçlarının ne olduğunu bilmediğimizden 'Bizim eksiklerimiz neyse söyleyin, projeleri birlikte yürütelim' dedik. Zaman ilerledikçe olumsuz isteklerle gelmeye başladılar. Bizlere 'Biz bu müdürle çalışmak istemiyoruz, biz kendimiz müdür atayacağız' dediler. Kendi eş, dost, akrabalarını müdür olarak atamak istediler. Biz bu durumun art niyetli olduğunu düşünüyoruz çünkü Alanya'da 32 tane kedi-köpek oteli, kedi-köpek pansiyonu gibi ticari faaliyetler var. Burayı kötüleyerek kendilerine kazanç sağlamak istiyorlar. O zaman yanımıza gelen kişilerin yakınları ve çevrelerinde birkaç kişinin köpek-kedi pansiyonları olduğunu biliyorum" dedi.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Bu kişilerin kötü niyetli olduklarını ve bayram sonrası pazar günü kimse yokken mesai saati sonrası gelerek tellerin üzerinden atlayıp içeride gizli çekim yaptıklarını anlatan Başkan Yücel, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme kararıyla bu kişilerin sosyal medya hesaplarına erişimin kapatılmasına karar verildi. Arka taraftan tellerden içeriye giriyor. Bu art niyetli arkadaşlarımız içeriye izinsiz şekilde giriyor. Burası bayramda resmi tatil olmasından dolayı kapalıydı. Veteriner hekimlerimiz, teknik ekibimiz 10 kişi kurban olduğu için hem kurban yerlerinde hem de burada vardiyalı bir şekilde çalıştı. Ama bu arkadaşlar profesyonelce, toplumu galeyana getirerek, hem burada çalışan müdürlerimizi, veteriner hekimlerimizi ve personelimizi töhmet altında bıraktılar. Bunu art niyet olarak kendi ticari işleri, menfaatleri için yapanlar mutlaka adaletin önünde hesap verecekler" diye konuştu.

'BARINAĞIMIZDA KARTAL, ATMACA, CEYLAN DAHİ TEDAVİ EDİLİYOR'

Sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde sadece kedi köpek değil, kartal ve atmaca gibi yırtıcı hayvanların da burada tedavisinin yapıldığını anlatan Yücel, şunları söyledi: "Burada her ay 10-15 arası hayvanımızı sahiplendiriyor, sıcak bir yuvayla buluşturuyoruz. Her ay bu bölgedeki 80-100 arası hayvanımızı kısırlaştırıyoruz. Sadece bir kedi-köpekle değil doğada bulunan hayvanları, kartalından, atmacasına, ceylanlar bile barınağımızda Doğa Koruma ve Milli Parklar ile yaptığımız protokol neticesinde o hayvanları da iyileştirerek doğaya tekrar kazandırmaya çalışıyoruz"

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR

Rehabilitasyon, Veteriner, Alanya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti 17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti 17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı 17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi 16:50 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm 16:44 Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı 16:33 Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz 15:21 Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar 15:12 Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar

Son Dakika Haberleri
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:26 Son dakika: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş         
17:49
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı         
17:37
Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi         
17:22
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı         
17:15
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak         
16:41
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü         
16:17
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 17:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYETLİ İNSANLAR, HAYVAN REHABİLİTE MERKEZİMİZİ KÖTÜLÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement