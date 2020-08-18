Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı (3) - Son Dakika

BELEDİYE BİNASINDA YENİ TEDBİRLER

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından belediye binasında da koronavirüse yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Alanya Belediyesi'nde görevli personelin ve belediyeye gelen vatandaşların Covid-19'a karşı güvenliğinin sağlanması ve bina içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması amacıyla bina girişinde bilgilendirme ve hizmet çadırı kuruldu.