Alanya Belediye Meclisinde Mart ayı Oturumu gerçekleşti - Son Dakika

Alanya Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Yücel, "İmar Barışı'ndan faydalanabilirim ümidiyle kaçak yapıya yönelen vatandaşlarımıza tavsiyem boşa zarar etmesinler. Hepsini tek tek yıkacağız" diyerek uyarılarda bulundu.



Alanya Belediyesi olağan Meclis Toplantıları'nın Mart ayı oturumu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında Alanya Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Yücel, Alanya Belediye Meclisi'nin kadın üyelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çiçek hediye etti. Oturumun açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şubat ayında ülkemiz türlü felaketlerden geçti. Van'da yaşanan çığ felaketi yaşadık, İdlib'de 34 vatan evladını şehit verdik. İdlib'de gerçekleşen hain saldırı ile ilgili en derin üzüntümü belirtmek istiyor tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bu süreçte milletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Gün topyekün birlik olma günüdür. Öte yandan tarihe yön veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında emeği bulunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Övgülerin en yücesine sahip olan şehitlerimiz asla unutulmayacak ebediyen kalbimizde yaşayacaktır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de tüm sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyorum" dedi.



Alanya'da özellikle yaz dönemlerinde büyük artış gösteren çığırtkanlık konusundaki sıkıntının Alanya Belediyesi Meclis Komisyonlarınca incelenmesi konusunda karar alındı. İlgili komisyonlar konu hakkında gerekli araştırmaları yapıp, sorun ve çözüm noktasındaki önerilerini meclis üyeleri ile paylaşacak. Alınacak kararlar ile yaz döneminde Alanya'ya tatile gelen yerli yabancı tatilcilerin daha güvenli ve daha huzurlu bir tatil geçirebilmeleri için gerekli ortamın oluşturulması sağlanacak.



"Halkımız kanunlara uysun"



Yücel, "İmar Barışı'nın çıkmasıyla birlikte kaçak yapılaşmada da ciddi bir artış başladı. Herkes kaçak yapılaşma gerçekleştirip kendilerini bu kapsamdan yararlandırmanın yollarını arıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem hiç boşa masraf yapmasınlar zararları daha büyük olur. Çünkü Alanya Belediyesi olarak, kaçak yapılaşmaların tamamı yıkılacak. Bizler gerekli tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımızı yapacağız" dedi.



Alanya Belediyesi Çevre Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleşen International İstanbul Culinary Cup 2020 organizasyonda imza attıkları çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı. Müdür Erdoğmuş, "Mutfak Mirası sistemine dahil olan 25 üyemiz var. Fuar organizasyonu bize 175 metrekare alanı ücretsiz tahsis etti. Bizler de, bizi öne çıkaran argümanlar ve sistemimize dahil işletmelerimizle birlikte ikram ve tanıtım yaptık. Renkli bir organizasyon gerçekleştirildi. Şehitlerimizden dolayı öne çıkarmak istemedik. Alanya ve Alanya mutfağı adına güzel ve başarılı bir organizasyon oldu" diye konuştu.



Alanya Kadın Hakları Derneği Yönetimi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mecliste bulunan parti grup sözcülerine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Alanya Belediyesi arasında, Alanya Belediye Meclisi'nin onayı ile imzalanan "Acil Yardım" hattı protokolüne gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA