Alanya belediyesi 209 yılında 7 bin 883 tonluk yama yaptı - Son Dakika

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Alanya belediyesi 209 yılında 7 bin 883 tonluk yama yaptı
6 saat önce
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yol ve caddelerde bakım, onarım ve yama çalışmasına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yol ve caddelerde bakım, onarım ve yama çalışmasına devam ediyor.
Alanya Belediyesi şehirdeki farklı noktalarda çeşitli nedenlerle tahrip olan, bozulan ve sökülen yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırsal ve merkez mahallelerin tümünde karşılaşılabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması adına 2019 yılı içerisinde 7 bin 883 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak yollardaki bozulmalar giderildi. Çalışmalar merkez ve kırsalda planlamalar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda aralıksız devam ediyor. - ANTALYA
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