Son Dakika Haberleri: Alanya Belediyesi 4 bin kişilik aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Alanya Belediyesi 4 bin kişilik aşure dağıttı

1 saat önce

Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi 4 bin kişilik aşure dağıttı, System.String[]

Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Cuma Pazarı bölgesinde 4 bin kişilik aşure ikram edildi.


Aşure dağıtım programı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda ve dernek başkanları ile vatandaşların katılımı ile Cuma Pazarı'nda gerçekleşti. Yaklaşık 4 bin kişilik aşure ikram ettiklerini ifade eden Başkan Yücel, herkesin Muharrem Ayını kutladı. Yücel, "Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için bizlere görev düşüyor. Alanya Belediyesi olarak karınca kararınca bir etkinlik düzenledik ve Cuma Pazarı'nda herkesle aşımızı paylaştık. Hem onların Muharrem Ayı'nı tebrik ettik hem de aşure ikramında bulunduk. Allah kabul etsin diyorum, periyodik olarak her sene yapıyorduk. Bu sene de bugüne nasip oldu. 4 binin üzerinde arkadaşlarımızla birlikte aşımızı paylaşmanın sevincini yaşadık" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu? Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya Belediyesi 4 bin kişilik aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]