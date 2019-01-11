Son Dakika Haberleri: Alanya Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm

Alanya Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm

47 dakika önce

Alanya Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım atarak Belediye çalışmalarına dair haberler, kent bilgi sistemi, şehir rehberi, e-belediye ve çözüm masası gibi birçok hizmetin alınabileceği IOS ve android uygulamalarını yayına aldı.

Alanya Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm, System.String[]
Alanya Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım atarak Belediye çalışmalarına dair haberler, kent bilgi sistemi, şehir rehberi, e-belediye ve çözüm masası gibi birçok hizmetin alınabileceği IOS ve android uygulamalarını yayına aldı.

Alanya Belediyesi, dijitalleşme yolunda büyük bir adım attı. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediye çalışmalarına dair haberler, kent bilgi sistemi, şehir rehberi, e-belediye ve çözüm masası gibi birçok hizmetin alınabileceği IOS ve android uygulamaları yayına aldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "IOS ve Android uygulamalarımız sayesinde vatandaşlarımız belediye hizmetlerine daha kolay erişebilecek" dedi. Yücel, "Android ve IOS uygulamamız üzerinden yapılacak canlı yayınlara katılan vatandaşlarımız anlık olarak soru sorabilecek ve cevaplarını da anlık olarak alabilecek. Bu noktada artık çıtayı daha yukarı taşıyoruz. Dijital dünyaya ayak uydurup evlerinize cep telefonlarınız aracılığı ile misafir olacağız. Hem keyifli bir sohbet hem de tüm sorularınıza cevap alabileceğiniz interaktif bir canlı yayını mobil uygulama üzerinden başlatacağız." Başkan Yücel, canlı yayına katılmak isten vatandaşların uygulamayı indirdikten sonra bildirimleri aktif hale getirmelerinin canlı yayından haberdar olmaları için yeterli olacağını belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi, Güncel
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