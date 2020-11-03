Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

03.11.2020 18:03
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası, System.String[]

Alanya Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İzmir depreminde etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız...

Alanya Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İzmir depreminde etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız ihtiyaç listesindeki gıda ve battaniye gibi yardımlarını, belediye binası arkasında kurduğumuz yardım çadırına teslim edebilirler. Alanya halkının yardımlarını en kısa sürede İzmir halkına ulaştıracağız" dedi.

Alanya Belediye Meclisi, aylık olağan toplantılarının Kasım ayı oturumunu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında Covid-19 tedbirleri gereğince Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Güne üzücü haberlerle başladık"

Güne, Cilvarda Burnu'nda batan tekneden dolayı kötü başladıklarını ifade eden Başkan Yücel, "Kötü hava koşulları dolayısıyla bir tur teknesi alabora olmuş, maalesef yolculardan bir kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yolcumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"İzmir için yardım kampanyası"

"İzmir Depreminin acısını yüreğimizde hissettik" diyen Yücel, "İzmir ve çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Hala ümidimizi koruyoruz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum. Alanya Belediyesi olarak İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız ihtiyaç listesindeki gıda ve battaniye gibi yardımlarını, belediye binası arkasında kurduğumuz yardım çadırına teslim edebilirler. Alanya halkının yardımlarını en kısa sürede İzmir halkına ulaştıracağız" diye konuştu.

" Antalya'da ilk sağlıkçı kaybımızı yaşadık"

Covid-19 pandemisinin dünyada ve Türkiye'de artmaya, arttıkça daha fazla can almaya devam ettiğini ifade eden Yücel, "Salgın nedeniyle Antalya'da görevi başında kaybettiğimiz ilk doktor olan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında görev yapan Biyokimya Uzmanı 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur'a, şimdiye dek kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Vizyonlu bir kent hedefliyoruz"

Yerel yönetimler olarak kimlikli, sağlıklı ve bizleri geleceğe taşıyacak vizyonlu bir kent inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Yücel, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve çalışmaları devam eden Kentsel dönüşüm uygulamalarımızla bu kenti hep birlikte yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Herkesin sağlıkla ve mutlulukla yaşadığı, refah seviyesi yüksek, yeşil ve sosyal alanları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Meclis iki oturum olarak gerçekleşti

Başkan Yücel'in ve grup sözcülerinin konuşmalarının ardından meclis gündemine geçildi. Kararların okunmasının ardından oylama işlemleri gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının ardından meclis oturumuna 10 dakikalık ara verildi. Aranın ardından kalan maddeler de oylandı. Dilek ve temennilerin ardından meclis sona erdi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika


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