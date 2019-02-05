Son Dakika Haberleri: Alanya Belediyesi'nden Kedi Evi Şenliği

Alanya Belediyesi'nden Kedi Evi Şenliği

41 dakika önce

Alanya Belediyesi, sokak kedileri için pratik ev yapılabilmesi adına Kedi Evi Şenliği düzenliyor.

Alanya Belediyesi'nden Kedi Evi Şenliği, System.String[]
Alanya Belediyesi, sokak kedileri için pratik ev yapılabilmesi adına Kedi Evi Şenliği düzenliyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak için projeler üretmeye devam ediyor. Sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla vatandaşların da pratik bir şekilde yapabilecekleri ve kullanabilecekleri kedi evleri örneklerini göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Kedi Evi Şenliği düzenleniyor. Etkinlikte, evlerinin, dükkanlarının önünde kediler için ev kurmak isteyenlere farklı malzemelerle pratik kedi evi yapımı hakkında fikir verip uygulamalı olarak eğlenceli bir etkinlikte buluşturmayı hedefleniyor. Bu kapsamda 10 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Güzelyalı Caddesi Damlataş Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı'nda Kedi Evi Şenliği düzenlenecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Güncel
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