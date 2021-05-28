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Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması

28.05.2021 15:17
Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması, System.String[]

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde ulaşımı rahatlatmak için beton yol uygulamasına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde ulaşımı rahatlatmak için beton yol uygulamasına devam ediyor. Çalışma kapsamında Süleymanlar Mahallesi Bayırkozağacı yolu betonla kaplanıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt iş makinelerinin çalışma olanağı olmayan dik yokuşlu kırsal mahalle yollarında beton yol çalışmasını sürdürüyor. Alanya Belediyesi'ne ait beton üretim santralinde üretilen beton ile kırsaldaki yollar kaliteli ve kullanışlı hale getiriliyor. Çalışmalar Süleymanlar Mahallesi Bayırkozağacı bağlantı yolunda devam ediyor.

Yücel: "18 noktada daha betol yol uygulaması yapacağız"

Süleymanlar Mahallesi'nde devam eden beton yol uygulamasıyla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kendi ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla santralimizde ürettiğimiz betonu kırsal mahallemizin yollarını kalıcı hale getirmek için kullanıyoruz. Şu an çalışmalarımız Süleymanlar Mahallesi'nde devam ediyor. Sonraki süreçte Mahmutseydi, Türktaş ve Dere Mahallesi'nde tespit ettiğimiz 18 noktada daha beton yol uygulamasını sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden Süleymanlar Mahallesi beton yol çalışması - Son Dakika


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