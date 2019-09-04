Alanya Belediyesi'nden Zabıta Haftası etkinlikleri

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yılı etkinlikleri kapsamında Alanya Belediye Zabıta Teşkilatı'ndan emekliliğe ayrılan teşkilat üyelerine plaket verildi. Zabıta mesleğinin zorlukları ise hazırlanan tiyatro gösterisi ile katılımcılara aktarıldı.



Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, Türk Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıldönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi birim amirleri ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen gecede, zabıta olarak uzun yıllar aktif hizmet etmiş ve emekliliğe ayrılmış teşkilat üyelerine plaket verildi.



Gece için özel hazırlanan bir tiyatro oyunu ise katılımcılara sahnelendi. Zabıtalık mesleğinin zorluklarını anlatan oyunda, zabıtaların gün içerisinde yaşadığı sıkıntılar esprili bir dille katılımcılara aktarıldı.



Gecede konuşan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Alanyamızın huzur ve güvenliği için, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in emir ve talimatları doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz" dedi.



Başkan Adem Murat Yücel de, "Gecesini gündüzüne katarak, şehrimizin ve halkımızın güven ve sağlık ortamında bir hayat sürmesini sağlayan zabıta teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu. - ANTALYA