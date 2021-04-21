Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül

21.04.2021 15:03
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül, System.String[]

Alanya Belediyesi, 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Proje Yarışması Üst Yapı Çalışmaları kapsamında "Alanya Mutfak Kültür Evi Restorasyon Çalışması" projesi ile 3.'lük ödülünün sahibi oldu.

Alanya Belediyesi, 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Proje Yarışması Üst Yapı Çalışmaları kapsamında "Alanya Mutfak Kültür Evi Restorasyon Çalışması" projesi ile 3.'lük ödülünün sahibi oldu.

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ödüllendirildi. Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın 'EN'leri ödüllendirildi.

41 proje yarıştı

Alanya Belediyesi'nin 3.'lük ödülünü aldığı Akdeniz Belediyeler Birliği 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda toplam 41 proje yarıştı. Jüri adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Bakır, 5 kategoride 17 farklı belediye tarafından 41 projenin yarışmaya sunulduğunu söyledi.

Önce kamulaştırıldı ardından restorasyonu tamamlandı

Ödüle layık görülen Hisariçi Mahallesi 424 ada 1 parselde bulunan Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve geldiği yıl olan 2014'te kamulaştırıldıktan sonra, Antalya Valiliği'nden sağlanan katkı payı ödeneği ile restorasyonu gerçekleştirildi.

Yücel: "Ödüllü projemizde Alanya mutfak kültürü tanıtılacak"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Mutfak Kültür Evi Restorasyon Çalışması projesi ile ödüle layık görüldükleri için Alanya ve ekibi adına gurur duyduğunu vurgulayarak şöyle konuştu; "Belediyemiz tarafından Alanya Kalesi'nde içinde restore ettiğimiz tescilli yapının, geleneksel Alanya mutfak kültürünün anlatılacağı bir mekan haline getirilmesini amaçladık. Bu kapsamda zemin katı Alanya mutfağı örneklerinin tadılabileceği, üst katı ise geleneksel Alanya Mutfak kültürünün anlatılacağı bir sergileme mekanı olarak düzenledik" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Yapılan bu restorasyon çalışması ile Alanya Belediyesi'nin daha önce de ödül aldığını belirten Başkan Yücel, "Alanya Kalesi'nde bulunan Alanya Mutfak Kültür Evi Restorasyon Çalışmamız, 2018 yılında da Tarihi Kentler Birliği tarafından "Süreklilik Ödülü'ne layık görülmüştü. Bugün de Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda bu muhteşem eserimiz bir kez daha ödül aldı. Bu ödülün kazanılmasında emeği geçen başta ekip arkadaşlarım olmak üzere herkesi kutluyor, ödülümüzü Alanya'ya ithaf etmek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül
Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül

Alanya Belediyesi, Restorasyon, Akdeniz, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nin 'Mutfak Kültür Evi Projesi'ne ödül - Son Dakika


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