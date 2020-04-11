Alanya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı kararıyla Korona salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sokak dostları için kentin çeşitli noktalarına mama ve su kapları bırakıldı.



Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler her alanda çalışmalarına hız verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sokak dostları için özel bir çalışma başlattı. Ekipler, kentin çeşitli noktalarına mama ve su kapları bırakarak hayvanların açlık ve susuzluk sorunu yaşamaması için alınan tedbirleri hayata geçiriyor. Yasak boyunca bırakılan kaplar her gün kontrol edilecek ve gerekli görülmesi halinde ise takviyeleri yapılacak. Çalışmalarla birlikte toplamda 34 mahalle ve 117 besleme noktasına ulaşıldı. Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 800 hayvanla birlikte tahmini olarak 2 bin sokak dostunun aç kalması önlendi. - ANTALYA