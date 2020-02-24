Alanya Belediyesi Uluslararası İstanbul Culinary Cup'a katılacak - Son Dakika

Alanya Belediyesi Türkiye'deki önemli şefleri, gıda tedarikçilerini ve gastronomi sektörüne yön veren kişileri bir araya getiren "Uluslararası İstanbul Culinary Cup" etkinliği için 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak.



Gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan İstanbul Culinary Cup 2 gün sürecek. Gastronomi sektörünü bir araya getiren ve Dernek Başkanlığını Şef İsmail Ay'ın daveti ile organizasyona katılan Alanya Belediyesi, Alanya'yı adeta İstanbul'a taşıyacak. Organizasyonda Chef Rafet İnce koordinatörlüğünde canlı yarışmalar düzenlenirken bir taraftan Türkiye'nin en önemli mutfak ve gıda tedarikçileri ürünlerini tanıtacak. Ayrıca mutfak ile ilgili çalışmaları olan belediyeler, katılımcılar için 2 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



2020 teması 'Mutfak Mirası Alanya'



Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş, Alanya, Gaziantep gibi yöresel mutfak ve mutfak kültürlerinin İstanbul'a taşınmasına vesile olan İstanbul Culinary Cup etkinliğinin 2020 yılı teması ise "Mutfak Mirası Alanya" olarak belirlendi. Alanya Belediyesi tarafından Mutfak Mirası Alanya teması ile işlenecek organizasyonda, Mutfak Mirası Alanya sistemine üye olan işletmeler, mutfak kültürünü ve yerli gıdaları tanıtmak üzere güç birliği oluşturdular. Alanya Belediyesi ile birlikte Mutfak Mirası Alanya üyeleri Nerdek Cafe, Mezza Gurme, Gold Hotels, Alaiye Hotel, Yöresel Alanya Ev Yemekleri ve Vatanoğlu Gıda hem yöresel lezzetleri hem de yerli gıdaları tanıtmak adına 2 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi'nde olacak.



Alanyalı usta şefler yarışacak



Alanya'da çalışan Usta şefler, bir taraftan Alanya'nın yerel ürünlerini tanıtan tadım stantlarında bulunurken bir yandan da pek çok kategoride İstanbul Culinary Cup yarışmacısı olacak. Alanya Belediyesi tarafından desteklenen Alanyalı Usta Şefler, 2 gün boyunca yarışarak Alanya'yı temsil edecek.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel İstanbul'da düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet ederek, "Mutfağımıza ve mutfak kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılması için pek çok çalışma yürütüyoruz. Mutfak Mirası Alanya (Culinary Heritage Europe) sisteminin ilk lisans haklını alarak bu gastronomi ağına katıldık. Şehrimizde sisteme ait üyelerimiz ile yerel ürünler ve yöresel yemekler hususunda şehrin gastronomi turizmine geçişi için önemli katkıları olduğunu düşündüğümüz bu etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - ANTALYA